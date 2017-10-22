Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Божович рассказал о футболке с Путиным, надетой в 2015 году
Спорт
Тяжеловес Гассиев пообещал зрелищный поединок против кубинца Дортикоса
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тяжеловес Гассиев пообещал зрелищный поединок против кубинца Дортикоса

    8:32  22 Октября 2017
    475

    Тяжеловес Гассиев пообещал зрелищный поединок против кубинца Дортикоса

    Москва, 22 октября. После победы в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса российский тяжеловес Мурат Гассиев пообещал провести в полуфинале зрелищный поединок с кубинским боксером Юниером Дортикосом. Гассиев является чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), а Дортикос — регулярным чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

    В четвертьфинале Гассиев ударом в печень уже в третьем раунде нокаутировал поляка Кшиштофа Володарчика, сообщает телеканал «Подмосковье 360°». Российский боксер поблагодарил всех зрителей и участников турнира.

    «Готовились к длительному поединку, но у меня появился шанс закончить все раньше, и я использовал эту возможность, — заявил, стоя на ринге, российский чемпион IBF. — Дортикос — отличный боец, непобежденный, думаю, мы сумеем показать зрелищный бой».

     

    Победа! The Victory! #wbss #worldboxingsuperseries #boxing @wbsuperseries

    Публикация от Murat ''IRON'' Gassiev (@murat_gassiev)

    Позиции Гассиева и Дортикоса, который в четвертьфинале во втором раунде нокаутировал россиянина Дмитрия Кудряшова, достаточно схожи: на счету Гассиева 25 побед, из которых 18 он выиграл нокаутом, а у Дортикоса — 22 боя, из которых он выиграл нокаутом 21. Оба боксера не знали поражений на профессиональном ринге.

    В случае, если Гассиев выйдет в финал, ему предстоит схватка с победителем полуфинального поединка между украинцем Александром Усюком и латвийцем Маирисом Брейдисом.

    Автор: Валентин Меликов
    #гассиев
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        9:23   22 Октября 2017
        1157
        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        18:14   21 Октября 2017
        7294
        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        15:35   21 Октября 2017
        3149
        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        15:30   21 Октября 2017
        454