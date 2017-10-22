Тяжеловес Гассиев пообещал зрелищный поединок против кубинца Дортикоса

В Избранное

Москва, 22 октября. После победы в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса российский тяжеловес Мурат Гассиев пообещал провести в полуфинале зрелищный поединок с кубинским боксером Юниером Дортикосом. Гассиев является чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), а Дортикос — регулярным чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В четвертьфинале Гассиев ударом в печень уже в третьем раунде нокаутировал поляка Кшиштофа Володарчика, сообщает телеканал «Подмосковье 360°». Российский боксер поблагодарил всех зрителей и участников турнира.

«Готовились к длительному поединку, но у меня появился шанс закончить все раньше, и я использовал эту возможность, — заявил, стоя на ринге, российский чемпион IBF. — Дортикос — отличный боец, непобежденный, думаю, мы сумеем показать зрелищный бой».

Победа! The Victory! #wbss #worldboxingsuperseries #boxing @wbsuperseries Публикация от Murat ''IRON'' Gassiev (@murat_gassiev) Окт 21 2017 в 8:55 PDT

Позиции Гассиева и Дортикоса, который в четвертьфинале во втором раунде нокаутировал россиянина Дмитрия Кудряшова, достаточно схожи: на счету Гассиева 25 побед, из которых 18 он выиграл нокаутом, а у Дортикоса — 22 боя, из которых он выиграл нокаутом 21. Оба боксера не знали поражений на профессиональном ринге.

В случае, если Гассиев выйдет в финал, ему предстоит схватка с победителем полуфинального поединка между украинцем Александром Усюком и латвийцем Маирисом Брейдисом.