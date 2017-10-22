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Астрофизиков поставила в тупик «дыра» в центре Солнца
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    Астрофизиков поставила в тупик «дыра» в центре Солнца

    8:07  22 Октября 2017
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    Астрофизиков поставила в тупик «дыра» в центре Солнца

    Нью-Хейвен, штат Коннектикут, 22 октября. Астрофизиков из Швеции и США поставило в тупик обнаружение невероятной «дыры», которая находится прямо в центре Солнца. По данным ученых, наше светило весит примерно на 1500 масс Земли меньше, чем должно по расчетам.

    Обнаружение расхождения по массе поставило в тупик ученых, поскольку совершенно не соответствует нашим представлениям о том, как устроено Солнце. При этом исследование объекта, располагающегося в центре звезды, чрезвычайно затруднено. При этом от правильности нашего понимания Солнца — а в частности, того, как ведет себя материя под воздействием невероятного давления в центре светила — зависит, правильно ли мы понимаем функционирование Вселенной в целом.

    «Мы же не можем просто пойти и взять образцы, — отмечает исследователь из Йельского университета Сарбани Басу. — Но если мы неправильно понимаем Солнце, мы неправильно понимаем все».

    Астрофизиков поставила в тупик «дыра» в центре Солнца

    Басу — гелиосейсмолог и пытается исследовать внутренние области Солнца при помощи регистрации сейсмических колебаний на его поверхности. Эти колебания указывают на выделяющуюся внутри звезды огромную энергию, однако источник их понять пока что сложно.

    Следует отметить, что для Солнца 1500 масс Земли это не так уж много — всего около 0,45% — однако понять, куда исчезла одна двухсотая массы, ученым просто необходимо.

    Автор: Валентин Меликов
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