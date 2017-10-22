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Политика
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Общество
«Спасибо, президент»: Молодежь Сербии поблагодарила Путина за МиГи
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    «Спасибо, президент»: Молодежь Сербии поблагодарила Путина за МиГи

    7:39  22 Октября 2017
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    «Спасибо, президент»: Молодежь Сербии поблагодарила Путина за МиГи

    Сочи, 22 октября. Делегация из Сербии, принявшая участие в XIX Фестивале молодежи и студентов Сочи, плакатом со словами благодарности встретила выступление президента России Владимира Путина.

    «Спасибо, президент», — написали они на плакате с изображением объединенных флагов России и Сербии.

    В Сербии сейчас широко обсуждается прибытие на аэродром Батайница шести МиГ-29, подаренных Россией. Они были впервые показаны публике в День освобождения Белграда 20 октября.

    Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в Сочи с 14 по 22 октября. Накануне президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии закрытия ВФМС-2017. Общаясь с молодежью, Путин предложил студенту из Нигерии ущипнуть себя, чтобы убедиться, что перед молодым человеком действительно стоит глава России.

    Автор: Юлия Кошкина
    #путин #сочи #молодежь #фестиваль
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