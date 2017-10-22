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Москва, 22 октября. Россия самостоятельно внесла гражданина Великобритании, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в базу данных Интерпола. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, Москва использовала способ, который позволяет не отправлять в Интерпол официальный запрос на арест.

Браудер уже подтвердил получение уведомления о внесении в базу Интерпола от Министерства внутренней безопасности США, сообщает Газета.ru.

Напомним, с 1995 по 2007 году фонд Уильяма Браудера был в России крупнейшим портфельным инвестором. Российские правоохранители объявили основателя Hermitage Capital в международный розыск в связи с делом о хищении акций «Газпрома» на общую сумму около трех млрд рублей.