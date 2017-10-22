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Политика
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Политика
Трамп обвинил Facebook в поддержке Клинтон во время президентских выборов
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    Трамп обвинил Facebook в поддержке Клинтон во время президентских выборов

    7:39  22 Октября 2017
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    Трамп обвинил Facebook в поддержке Клинтон во время президентских выборов

    Вашингтон, 22 октября. Президент США Дональд Трамп вновь выступил с критикой в адрес социальной сети Facebook, которая якобы действовала на стороне экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в ходе президентских выборов 2016 года. По словам Трампа, те, кто продолжают тиражировать заявления о том, что Клинтон потратила «очень мало» денег на рекламу в Facebook, забывают о «миллиардах долларов», вложенных в рекламу его соперницы на крупнейших телеканалах США.

    «Продолжаю слышать про «крошечное» количество денег, потраченных на рекламу в Facebook, — написал Трамп на своей странице Twitter. — А как насчет миллиардов долларов, потраченных на фальшивые новости на CNN, ABC, NBC и CBS?»

    Трамп напомнил, что «кривая» Хиллари Клинтон потратила на «сотни миллионов» долларов больше на рекламу в ходе предвыборной кампании, чем он. При этом «Facebook был на ее стороне, а не моей», передает слова Трампа RT.

    Трамп обвинил Facebook в поддержке Клинтон во время президентских выборов

    Напомним, реклама в Facebook стала острополитической темой в США после заявлений о закрытии «сотен» аккаунтов, которые размещали политическую рекламу, якобы сделанную в России. Несмотря на то, что руководство Facebook подтвердило, что эту рекламу посмотрели не более 10 млн человек из 325-миллионного населения США, эти заявления стали для противников Трампа поводом оживить тему «российского вмешательства» в ходе президентских выборов в США.

    Трамп обвинил Facebook в поддержке Клинтон во время президентских выборов

    Автор: Валентин Меликов
    #клинтон #трамп
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