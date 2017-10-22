Новое шоу с Малаховым выйдет в воскресенье на «России 1»

В Избранное

Москва, 22 октября. Первый выпуск нового игрового шоу «Стена» с ведущим Андреем Малаховым выйдет в эфир телеканала «Россия 1» в это воскресение.

По правилам шоу, Андрей Малахов будет задавать участникам шоу вопросы, за которые они будут получать денежное вознаграждение. Размер призов случайным образом будет определять «Стена».

По условиям шоу, с вершины «Стены» будут сбрасывать шары. Внизу они будут попадать в ячейки с различными суммами призовых денег от 100 до 5 млн рублей. Верные ответы по правилам «Стены» будут добавлять призовые в копилку игроков. Неправильные — будут изымать деньги из призового фонда, общий размер которого может достигать 60 млн рублей.