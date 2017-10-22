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Весь мир
Киргизские шаманы пообещали спасти США от вулкана за списание госдолга и командировочные
Весь мир
Киргизские шаманы пообещали спасти США от вулкана за списание госдолга и командировочные
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    Киргизские шаманы пообещали спасти США от вулкана за списание госдолга и командировочные

    7:01  22 Октября 2017
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    Киргизские шаманы пообещали спасти США от вулкана за списание госдолга и командировочные

    Бишкек, 22 октября. Группа киргизских шаманов предложила президенту США Дональду Трампу спасти страну от извержения Йеллоустонского вулкана в обмен на списание госдолга Киргизии и командировочные.

    На спасение Соединенных Штатов готова выехать делегация из 21-го шамана. По их мнению, в Йеллоустоне назревает глобальная катастрофа, которая угрожает всему населению Северной Америки.

    Чтобы отвести от США угрозу, шаманы предлагают провести тюлее-обряды и направить разрушительную силу вулкана в 41 мелкий вулкан. Об этом со ссылкой одного из авторов инициативы Замиру Муратбекову сообщает URA.RU.

    От США шаманы просят списать госдолг Киргизии, а также помощь с получением виз и оплатой командировочных. В обмен Муратбекова предлагает спасение народа США, а также укрепление дружбы и сотрудничества с Киргизией.

    Автор: Виталий Малясев
    #сша #киргизия #вулкан #спасение #шаман
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