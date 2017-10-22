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Политика
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Политика
Бабиш заявил, что Чехия должна играть более активную роль в Евросоюзе
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    Бабиш заявил, что Чехия должна играть более активную роль в Евросоюзе

    7:14  22 Октября 2017
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    Бабиш заявил, что Чехия должна играть более активную роль в Евросоюзе

    Прага, 22 октября. Лидер победившей на парламентских выборах чешской партии АНО («Акция недовольных граждан»), миллиардер Андрей Бабиш заявил, что его страна должна искать более активной роли в рамках Евросоюза. Об этом Бабиш заявил в интервью Reuters.

    По словам парламентария, который до мая текущего года был министром финансов Чехии, Прага должна подготовить беспокоящие ее темы, которые будут внесены на рассмотрение руководящих органов Евросоюза.

    «Мы должны подготовить темы, предложить Евросовету, что мы хотим изменить. Улучшение в два раза качества продуктов питания, решение проблемы миграции, борьба с нелегальной миграцией и другие вопросы», — заявил Бабиш.

    По его словам, сейчас страны Вишеградской группы — Чехия, Словакия, Польша и Венгрия — которые выступают против миграционных квот Евросоюза и решения проблемы нелегальной миграции путем распределения мигрантов в директивном порядке, могут найти себе сильных союзников по этой позиции. Бабиш подчеркнул, что потенциальными союзниками по вопросу нелегальной миграции могут быть Австрия, Словения и Хорватия, и назвал своим союзником главу МИД Австрии Себастьяна Курца.

    Бабиш заявил, что Чехия должна играть более активную роль в Евросоюзе

    Напомним, в течение последних лет в ходе миграционного кризиса в Европу из стран Ближнего Востока и Северной Африки прибыло не менее полутора миллионов человек — в первую очередь мигранты стремились в богатые страны, такие как Германия, Франция и Великобритания. Власти ЕС попытались решить проблемы концентрации мигрантов в нескольких странах путем введения миграционных квот — количества мигрантов, которые должны принять все страны блока. Польша и Венгрия выступили резко против навязываемых Брюсселем мигрантов.

    Бабиш заявил, что Чехия должна играть более активную роль в Евросоюзе

    Автор: Валентин Меликов
    #бабиш
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