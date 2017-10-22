Неизвестный расстрелял четырех человек на баскетбольной площадке в США
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Вашингтон, 22 октября. Неизвестный преступник устроил стрельбу на баскетбольной площадке в городе Честер, штат Пенсильвания, сообщает CBS News.
По данным издания, в результате стрельбы пострадали четыре человека. Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия. Подробности произошедшего не уточняются.
В настоящее время полиция занимается расследование инцидента, сообщает RT.
Напомним, ранее в бизнес-парке «Эммортон» в штате Мэриленд в результате стрельбы погибли три человека. Тогда преступнику также удалось скрыться с места происшествия. По сообщению полиции, подозреваемого удалось задержать лишь на следующий день.