Неизвестный расстрелял четырех человек на баскетбольной площадке в США

В Избранное

Вашингтон, 22 октября. Неизвестный преступник устроил стрельбу на баскетбольной площадке в городе Честер, штат Пенсильвания, сообщает CBS News.

По данным издания, в результате стрельбы пострадали четыре человека. Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия. Подробности произошедшего не уточняются.

В настоящее время полиция занимается расследование инцидента, сообщает RT.

Напомним, ранее в бизнес-парке «Эммортон» в штате Мэриленд в результате стрельбы погибли три человека. Тогда преступнику также удалось скрыться с места происшествия. По сообщению полиции, подозреваемого удалось задержать лишь на следующий день.