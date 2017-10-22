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Путин рассказал о технологии будущего, которая будет страшнее ядерной бомбы
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    Путин рассказал о технологии будущего, которая будет страшнее ядерной бомбы

    6:27  22 Октября 2017
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    Путин рассказал о технологии будущего, которая будет страшнее ядерной бомбы

    Москва, 22 октября. Примененная к человеку технология генной инженерии может оказаться более опасной, чем ядерная бомба. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, выступая на сессии Всемирного фестиваля молодежи и студентов «Молодежь 2030. Образ будущего».

    Президент подчеркнул, что наука открывает перед человеком широкие возможности. В том числе возможность изменять природу человека.

    «Это может быть гениальный математик, это может быть гениальный музыкант, но может быть и военный  — человек, который может воевать без страха, без чувства сострадания и сожаления, без боли», — отметил Путин.

    Президент подчеркнул, что человечество вступит в ближайшее время в сложный период, в котором озвученная им угроза может быть страшнее атомной бомбы. Чтобы не допустить этого, Путин посоветовал помнить об этических основах любого дела и сохранять четкие нравственные ориентиры.

    Автор: Виталий Малясев
    #путин #россия #технологии #угрозы #будущее
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