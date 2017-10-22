WSJ рассказал о превосходстве российских подлодок над авианосцами США

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Вашингтон, 22 октября. Новая подводная лодка России «Краснодар» успешно обыграла в «кошки-мышки» американский авианосец и беспрепятственно нанесла ракетный удар по террористам в Сирии. Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal сообщает RT.

СМИ и военных специалистов на Западе обеспокоило появление новой российской подводной лодки «Краснодар», которая в конце мая нанесла удар крылатыми ракетами по позициям террористов в Сирии. За субмариной следовал авианосец ВМС США George H.W. Bush с прикрытием. Но «Краснодар» за несколько недель неоднократно уходил от слежки.

Издание отмечает, что такие вооруженные крылатыми ракетами субмарины как «Краснодар» представляют угрозу для авианосцев США. По мнению специалистов, «миссия подлодки обернулась успехом» и показала, что Москва способна беспрепятственно наносить удары растущим подводным флотом.

Напомним, ранее обозреватель The National Interest Себастиан Роблин заявил, что российские подводные лодки класса «Акула» «вселяют страх» в ВМС США с 1980-х годов до наших дней.