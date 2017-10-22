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Саакашвили обвинил власти в депортации его сторонников в Грузию
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    Саакашвили обвинил власти в депортации его сторонников в Грузию

    5:33  22 Октября 2017
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    Саакашвили обвинил власти в депортации его сторонников в Грузию

    Киев, 22 октября. Лидер украинского политического «Движения новых сил»  Михаил Саакашвили заявил о депортации его сторонников в Грузию. Об этом экс-президент Грузии написал на своей страничке в Facebook.

    По словам Саакашвили, выслали его бывшего охранника и водителя, а также инструктора национальной гвардии Украины Давида Макишвили. Всех троих задержали на улице и доставили в Грузию самолетом Национальной гвардии Украины, считает политик.

    «МВД и СБУ отказались пойти на прямой беспредел и проводить операцию, и президент дал незаконное распоряжение главе Нацгвардии, который ему подчиняется», — отметил Саакашвили.

    Ранее Саакашвили заявил о похищении бывшего начальника его охраны вооруженными людьми в Киеве. Также политик сообщил, что его друг Давид Макишвили и соратник Михаил Абзианидзе не выходят на связь.

    Автор: Виталий Малясев
    #украина #саакашвили #грузия #депортация
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