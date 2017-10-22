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Украина
Статус второго участника ДТП в Харькове может измениться
Украина
Статус второго участника ДТП в Харькове может измениться
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    Статус второго участника ДТП в Харькове может измениться

    5:09  22 Октября 2017
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    Статус второго участника ДТП в Харькове может измениться

    Киев, 22 октября. Статус второго участника ДТП с пятью погибшими в Харькове может быть изменен по результатам ряда экспертиз. Об этом на брифинге заявил начальник главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области Олег Бех.

    «Это касается также второго водителя, который был за рулем Volkswagen, роль которого в возникновении чрезвычайного происшествия на дороге сейчас также изучается следствием, — заявил Бех. — Я не исключаю, что после получения всех необходимых данных его статус в уголовном процессе будет изменен».

    Начальник ГУ Нацполиции по области подчеркнул, что результаты упомянутых им экспертиз будут готовы не ранее, чем через 10 дней. По слова Беха, результаты выявивших опиаты в организме возможной виновницы ДТП управлявшей автомобилем Lexus Елены Зайцевой, на квалификацию дела не повлияют.

    «Указанный факт лишь отягчает ответственность», — отметил он.

    Напомним, страшное ДТП произошло в центре Харькова 18 октября. Внедорожник Lexus RX 350 с 20-летней Аленой Зайцевой за рулем врезался в другой автомобиль и протаранил толпу прохожих. В результате инцидента погибли пять человек, еще шестеро получили травмы и были госпитализированы. Вскоре Киевский районный суд Харькова арестовал подозреваемую на два месяца.

    Автор: Виталий Малясев
    #украина #дтп #харьков
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