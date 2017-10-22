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СМИ назвали страны, которые оставляют больше всего космического мусора
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    СМИ назвали страны, которые оставляют больше всего космического мусора

    4:50  22 Октября 2017  /обновлено: 4:52  22 Октября 2017
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    СМИ назвали страны, которые оставляют больше всего космического мусора

    Вашингтон, 22 октября. Наибольшее количество космического мусора на околоземной орбите оставили США. Об этом сообщает Business Insider.

    Журналисты издания произвели расчеты оставленного на орбите земли космического мусора по открытым источникам. По их данным, в настоящее время в вокруг Земли вращается более 14 тысяч обломков спутников, ракет и космических станций. С каждым днем количество космического мусора все увеличивается.

    Большую часть космического мусора (3999 обломков) оставили США. Россия отстала лишь на 38 единиц, оставив на околоземной орбите 3961 обломок.

    Китай разместился на почетном третьем месте — республика «захламила» околоземную орбиту 3475 обломками. Большая часть китайского космического мусора образовалось в результате  испытания противоспутникового оружия в 2007 году, утверждает издание.

    Автор: Виталий Малясев
    #россия #сша #китай #космос #мусор
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