Бывший ведущий FOX News заплатил $32 млн жертве домогательств

В Избранное

Нью-Йорк, 22 октября. Ведущий телеканала FOX News Билл О’Рейли заплатил предполагаемой жертве домогательств 32 млн долларов, чтобы не доводить дело до суда. Об этом со ссылкой на источники сообщает New York Times.

По данным издания, сделку заключили в формате досудебного соглашения. Крупную сумму О’Рейли заплатил в обмен на отказ от претензий. В результате телеведущему удалось избежать судебного процесса.

В марте текущего года Билла О’Рейли уволили с телеканала за неоднократные домогательства. В компании подчеркнули, что на момент увольнения телеведущий был одной из самых известных личностей в истории теленовостей, сообщает RT.

Напомним, в общей сложности телеканал FOX News и Билл О’Рейли выплачивали компенсации по делам о домогательствах не менее шести раз. Ранее по одному из подобных исков к телеведущему компания выплатила 17 миллионов долларов.