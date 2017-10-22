Экс-футболист Каха Каладзе лидирует на выборах мэра столицы Грузии

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Тбилиси, 22 октября. Бывший футболист и занимавший пост министра энергетики Грузии Каха Каладзе лидирует на выборах мэра в Тбилиси. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК страны.

Пока подсчитаны голоса 165 из 737 избирательных участков. Каха Каладзе набирает 51,4% голосов.

Напомним, в субботу в Грузии прошли выборы в органы самоуправления. Всего в стране выбирали глав 64 городов и районов и депутатов в 64 муниципальных заксобрания, сообщает Газета.ru.

На пост мэра Тбилиси претендовали 13 кандидатов. Если по итогам голосования ни один из них не сможет набрать более 50% голосов, будет назначен второй тур голосования.