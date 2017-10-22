Письмо утонувшего пассажира «Титаника» ушло с аукциона за $166 тыс.

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Лондон, 22 октября. Письмо пассажира затонувшего в 1912 году лайнера «Титаник» продано с аукциона за 126 тысяч фунтов стерлингов ($166 тыс.), сделка совершена на торгах в аукционном доме Aldridge & Son. Об этом сообщает The Guardian.

Письмо за день до трагедии 13 апреля 1912 года написал плывший на «Титанике» бизнесмен из США Оскар Холверсон. Послание мужчина адресовал своей матери. В письме Холверсон рассказывает о впечатлениях от плавания и встрече с известным предпринимателем и писателем Джоном Джейкобом Астором.

Оскар Холверсон погиб во время крушения «Титаника», его тело позже было поднято из воды. Письмо обнаружилось в записной книжке, которую Холверсон хранил в нагрудном кармане костюма.

Напомним, ранее за 16 тысяч долларов был продан нарисованный президентом США Дональдом Трампом эскиз башни Всемирного торгового центра Нью-Йорке, сообщает RT.

Рисунок маркером будущий президент сделал в 1995 году во время благотворительного аукциона во Флориде. Тогда творение Трампа ушло с молотка за 100 долларов.