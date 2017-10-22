В Японии стартовало голосование на парламентских выборах

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Токио, 22 октября. В 07.00 по местному времени (01.00 мск) Началось голосование на выборах в нижнюю палату парламента Японии.

Кандидатуры на выборы выставили 1180 человек. Из них гражданам Японии предстоит выбрать 465 депутатов.

В этом году впервые в истории страны к голосованию будут допущены граждане 18-летнего возраста, сообщает Газета.ru. Ранее право голосовать имели граждане старше 20 лет.

Напомним, согласно последним опросам общественного мнения, две трети мест в нижней палате японского парламента может получить коалиция партии Комэйто и Либерально демократической партии. Если это произойдет, коалиция получит достаточно мест, чтобы принять любой закон, даже если инициативу отклонит верхняя палата Японии.