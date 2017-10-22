Скворцова рассказала, что часть населения станет проходить диспансеризацию чаще

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Москва, 22 октября. Некоторые группы населения в России будут проходить диспансеризацию чаще, чем раз в три года. Об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Речь идет о возрастных группах, некоторые из которых будут проходить диспансеризацию раз в два года.

«С 1 января для определенных возрастных групп это будет уже раз в два года. Бесплатно обследуются на всю группу неинфекционных заболеваний и даже факторы риска», — цитирует слова Скворцовой РИА Новости.

Напомним, ранее Минздрав выступил с инициативой ввести экологический налог на сигареты в России.