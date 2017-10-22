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Скворцова рассказала, что часть населения станет проходить диспансеризацию чаще
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    Скворцова рассказала, что часть населения станет проходить диспансеризацию чаще

    3:21  22 Октября 2017
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    Скворцова рассказала, что часть населения станет проходить диспансеризацию чаще

    Москва, 22 октября. Некоторые группы населения в России будут проходить диспансеризацию чаще, чем раз в три года. Об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

    Речь идет о возрастных группах, некоторые из которых будут проходить диспансеризацию раз в два года.

    «С 1 января для определенных возрастных групп это будет уже раз в два года. Бесплатно обследуются на всю группу неинфекционных заболеваний и даже факторы риска», — цитирует слова Скворцовой РИА Новости.

    Напомним, ранее Минздрав выступил с инициативой ввести экологический налог на сигареты в России.

    Автор: Виталий Малясев
    #россия #минздрав
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