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Общество
Письмо утонувшего пассажира «Титаника» ушло с аукциона за $166 тыс.
Россия
Спущено на воду первое судно на подводных крыльях для Крыма
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    Спущено на воду первое судно на подводных крыльях для Крыма

    3:05  22 Октября 2017
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    Спущено на воду первое судно на подводных крыльях для Крыма

    Симферополь, 22 октября. Пассажирское судно-катер на подводных крыльях нового поколения «Комета 120 М» спущено на воду. Об этом сообщает пресс-служба судостроительного завода «Вымпел».

    Отмечается, что в планах завода создание 20 судов такого же типа, которые будут курсировать по Черному морю. Уже в ближайшее время предприятие построит пять «Комет».

    По старому обычаю, о борт первой кометы разбили бутылку шампанского. Этот символический жест доверили первой в мире женщине-космонавту, а ныне депутату Госдумы России Валентине Терешковой.

    Ранее на аукционе за рекордную сумму было продано письмо погибшего пассажира «Титаника». Тот сообщал матери, что «если все пройдет хорошо, мы будем в Нью-Йорке в среду». Автором послания являлся пассажир первого класса Александр Оскар. Об этом сообщает Газета.ru.

    Автор: Cергей свазовский
    #крым #комета #спуск на воду #судно на крыльях
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