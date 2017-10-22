Спущено на воду первое судно на подводных крыльях для Крыма

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Симферополь, 22 октября. Пассажирское судно-катер на подводных крыльях нового поколения «Комета 120 М» спущено на воду. Об этом сообщает пресс-служба судостроительного завода «Вымпел».

Отмечается, что в планах завода создание 20 судов такого же типа, которые будут курсировать по Черному морю. Уже в ближайшее время предприятие построит пять «Комет».

По старому обычаю, о борт первой кометы разбили бутылку шампанского. Этот символический жест доверили первой в мире женщине-космонавту, а ныне депутату Госдумы России Валентине Терешковой.

Ранее на аукционе за рекордную сумму было продано письмо погибшего пассажира «Титаника». Тот сообщал матери, что «если все пройдет хорошо, мы будем в Нью-Йорке в среду». Автором послания являлся пассажир первого класса Александр Оскар. Об этом сообщает Газета.ru.