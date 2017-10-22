Глава ЦРУ попросил не обращаться к нему, если Ким Чен Ын исчезнет

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Вашингтон, 22 октября. Директор ЦРУ Майк Помпео попросил не обращаться к нему с вопросами, если лидер КНДР Ким Чен Ын исчезнет. Об этом сообщает South China Morning Post.

Отвечая на вопрос о том, что будет в случае ликвидации северокорейского лидера, директор ЦРУ признался, что не станет говорить об этом.

«Что касается Ким Чен Ына, то учитывая историю ЦРУ, если он исчезнет, я просто не буду об этом говорить», — заявил Помпео.

Также директор ЦРУ рассказал о скором изменении его ведомства. По словам Помпео, Разведуправление собирается стать «гораздо более злобным агентством».

Заявление разведчика прозвучало на фоне сообщения о том, что секретные документы США и Южной Кореи попали в руки северокорейских хакеров. В них, среди прочего, находился план ликвидации лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает Газета.ru.

Напомним, противостояние Пхеньяна и Вашингтона в очередной раз усилилось после совместных учений военнослужащих Южной Кореи и США по отработке удара по КНДР. А также в результате серии ядерных и ракетных испытаний в Северной Кореи.