Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Письмо утонувшего пассажира «Титаника» ушло с аукциона за $166 тыс.
Происшествия
Автобус с детской хоккейной командой врезался в грузовик под Ярославлем
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Автобус с детской хоккейной командой врезался в грузовик под Ярославлем

    2:41  22 Октября 2017
    56

    Автобус с детской хоккейной командой врезался в грузовик под Ярославлем

    Ярославль, 22 октября. Перевозивший детей автобус попал в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Ярославской области, пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

    ДТП произошло на 187 км трассы «Москва — Холмогоры» вечером 21 октября в 19.20 мск.

    «По предварительной информации водитель автобуса Неоплан - мужчина 1967 г.р. двигаясь в сторону г.Ярославля совершил столкновение с движущейся впереди автомашиной «Мерседес Спринтер» (микроавтобус), а затем совершил столкновение с автомобилем «Хенде» (грузовой)», — сообщает ведомство.

    В момент ДТП в автобусе находились 28 человек, в том числе 21 ребенок, сообщает ТАСС.  По данным источника агентства в силовых структурах, автобус перевозил детскую хоккейную команду «Локомотив 2008».

    Напомним, ранее стало известно, что в Нижегородской области пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль на железнодорожном переезде. В столкновении пострадал водитель автомобиля, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    #дети #дтп #ярославль
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        18:14   21 Октября 2017
        6356
        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        15:35   21 Октября 2017
        2922
        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        15:30   21 Октября 2017
        407
        Москва приветствует любые действия в борьбе с ИГИЛ — МИД РФ

        Москва приветствует любые действия в борьбе с ИГИЛ — МИД РФ

        9:08   21 Октября 2017
        340