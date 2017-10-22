Автобус с детской хоккейной командой врезался в грузовик под Ярославлем

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Ярославль, 22 октября. Перевозивший детей автобус попал в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Ярославской области, пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

ДТП произошло на 187 км трассы «Москва — Холмогоры» вечером 21 октября в 19.20 мск.

«По предварительной информации водитель автобуса Неоплан - мужчина 1967 г.р. двигаясь в сторону г.Ярославля совершил столкновение с движущейся впереди автомашиной «Мерседес Спринтер» (микроавтобус), а затем совершил столкновение с автомобилем «Хенде» (грузовой)», — сообщает ведомство.

В момент ДТП в автобусе находились 28 человек, в том числе 21 ребенок, сообщает ТАСС. По данным источника агентства в силовых структурах, автобус перевозил детскую хоккейную команду «Локомотив 2008».

Напомним, ранее стало известно, что в Нижегородской области пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль на железнодорожном переезде. В столкновении пострадал водитель автомобиля, сообщает Газета.ru.