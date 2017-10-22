Эрдоган отказался считать США цивилизованной страной

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Анкара, 22 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался считать Соединенные Штаты цивилизованной страной и «колыбелью демократии». Об этом сообщает агентство Anadolu.

Турецкий лидер напомнил, что власти США выдали ордер на арест 13-ти его охранников, хотя он прибыл по приглашению.

«Я не могу считать цивилизованным такое государство», — признался Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества между Москвой и Анкарой. Лидеры России и Турции отметили, что соглашения, достигнутые ими в торгово-экономической сфере, соблюдаются в полном объеме.

Газета.ru напомнила, что аресты, о которых говорит глава Турции, имели место в июне 2017-го года. Тогда у посольства страны в Вашингтоне произошла драка. Среди ее участников оказались и телохранители Эрдогана.