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Общество
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Политика
Эрдоган отказался считать США цивилизованной страной
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    Эрдоган отказался считать США цивилизованной страной

    2:47  22 Октября 2017
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    Эрдоган окатзался считать США цивилизованной страной

    Анкара, 22 октября.  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался считать Соединенные Штаты цивилизованной страной и «колыбелью демократии». Об этом сообщает агентство Anadolu.

    Турецкий лидер напомнил, что власти США выдали ордер на арест 13-ти его охранников, хотя он прибыл по приглашению.

    «Я не могу считать цивилизованным такое государство», — признался Эрдоган.

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества между Москвой и Анкарой. Лидеры России и Турции отметили, что соглашения, достигнутые ими в торгово-экономической сфере, соблюдаются в полном объеме.

    Газета.ru напомнила, что аресты, о которых говорит глава Турции, имели место в июне 2017-го года. Тогда у посольства страны в Вашингтоне произошла драка. Среди ее участников оказались и телохранители Эрдогана.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сша #эрдоган #аресты #цивилизованная страна
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