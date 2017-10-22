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Украина
Инопланетяне подменили Порошенко Януковичем — Саакашвили 
Украина
Инопланетяне подменили Порошенко Януковичем — Саакашвили 
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    Инопланетяне подменили Порошенко Януковичем — Саакашвили 

    2:22  22 Октября 2017
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    Инопланетяне подменили Порошенко Януковичем — Саакашвили 

    Киев, 22 октября. Михаил Саакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко в том, что тот становится похож на Виктора Януковича, заявляя о террористах среди вышедших на улицы с протестом украинцев. Громкое заявление бывший президент Грузии сделал на выступлении перед участниками акции протеста у здания Верховной Рады.

    Саакашвили предположил, что инопланетяне похитили Петра Порошенко, который «кричал за свободу», и поменяли его на прежнего президента Украины Виктора Януковича.

    «Я подумал, видимо, инопланетяне похитили прежнего Порошенко, который стоял на бульдозере и кричал за свободу. Похитили, привезли Януковича, он надел скальп Порошенко», — заявил политик.

    Саакашвили предположил, что в резиденции президента что-то курят «или что-то там распылили», потому что кто бы в него не зашел, «становится таким еще со времен Кучмы». Чтобы прекратить негативное воздействие этих веществ на руководство государства, политик предложил перевести Верховную Раду и администрацию президента «в маленькие дома» за город.

    Напомним, ранее Михаил Саакашвили призвал готовиться к «Украине без Порошенко» предложил «План 70 дней», в котором изложил свое видение реформ.

    Автор: Алексей Громов
    #киев #украина #порошенко #саакашвили #протесты
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