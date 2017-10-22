Заместитель главы администрации Путина высоко оценил церемонию закрытия ВФМС
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Сочи, 22 октября. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко дал высокую оценку церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов, состоявшейся в Ледовом дворце «Большой» в городе Сочи. Об этом сообщает ТАСС.
Кириенко признался, что церемония закрытия произвела не него сильное впечатление.
«Мне очень понравилось. Кажется, было круто!», сказал заместитель главы администрации президента в интервью для ТАСС.
Накануне Путин провел встречу с участниками ВФМС в Сочи. Об этом писала Газета.ru.