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Украина
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Политика
Заместитель главы администрации Путина высоко оценил церемонию закрытия ВФМС
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    Заместитель главы администрации Путина высоко оценил церемонию закрытия ВФМС

    2:22  22 Октября 2017
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    Заместитель главы администрации Путина высоко оценил церемонию закрытия ВФМС

    Сочи, 22 октября. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко дал высокую оценку церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов, состоявшейся в Ледовом дворце «Большой» в городе Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

    Кириенко признался, что церемония закрытия произвела не него сильное впечатление.

    «Мне очень понравилось. Кажется, было круто!», сказал заместитель главы администрации президента в интервью для ТАСС.

    Накануне Путин провел встречу с участниками ВФМС в Сочи. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #сочи #кириенко #вфмс2017 #цеермония закрытия
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