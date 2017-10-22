Лавров сформулировал главную задачу внешней политики России

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Москва, 22 октября. Глава министерства иностранных дел России назвал сохранение баланса интересов приоритетом внешней политики Российской Федерации. Такое заявление он сделал в интервью для фильма о Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Лавров отметил, что доминирование одного государства в мире не является приемлемым. Необходимо соблюдать определенный баланс интересов, к чему и стремится Россия, сказал дипломат.

«Россия продвигает повестку дня, направленную на объединение. Мы не пытаемся назначить кого-то главным, с тем, чтобы все остальные его слушались», цитирует газета «Известия».

Накануне Владимир Путин встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Глава государства поделился своим видением успешного человека в будущие годы. Об этом писала Газета.ru.