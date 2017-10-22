Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Инопланетяне подменили Порошенко Януковичем — Саакашвили 
Политика
Лавров сформулировал главную задачу внешней политики России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лавров сформулировал главную задачу внешней политики России

    2:01  22 Октября 2017
    59

    Лавров сформулировал главную задачу внешней политики России

    Москва, 22 октября. Глава министерства иностранных дел России назвал сохранение баланса интересов приоритетом внешней политики Российской Федерации. Такое заявление он сделал в интервью для фильма о Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

    Лавров отметил, что доминирование одного государства в мире не является приемлемым. Необходимо соблюдать определенный баланс интересов, к чему и стремится Россия, сказал дипломат.

    «Россия продвигает повестку дня, направленную на объединение. Мы не пытаемся назначить кого-то главным, с тем, чтобы все остальные его слушались», цитирует газета «Известия».

    Накануне Владимир Путин встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Глава государства поделился своим видением успешного человека в будущие годы. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #лавров #внешняя политика #основная цель #баланс интересов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        18:14   21 Октября 2017
        6209
        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        15:35   21 Октября 2017
        2886
        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        15:30   21 Октября 2017
        400
        Москва приветствует любые действия в борьбе с ИГИЛ — МИД РФ

        Москва приветствует любые действия в борьбе с ИГИЛ — МИД РФ

        9:08   21 Октября 2017
        337