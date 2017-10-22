Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Инопланетяне подменили Порошенко Януковичем — Саакашвили 
Новости Сирии
Сирия: в Ракке хотят реализовать план «Быстрый ответ» для разминирования города
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: в Ракке хотят реализовать план «Быстрый ответ» для разминирования города

    1:39  22 Октября 2017
    61

    Сирия: в Ракке хотят реализовать план «Быстрый ответ» для разминирования города

    Дамаск, 22 октября. Власти города Ракка одноименной провинции Сирийской Арабской Республики намерены реализовать план «Быстрый ответ», чтобы в кратчайшие сроки разминировать населенный пункт.

    Представители городских властей отмечают, что Ракка была полностью заминирована запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1.

    Кроме того, власти города обратились к международному сообществу с призывом помочь в восстановлении инфраструктуры, пишет RT.

    Ранее в министерстве обороны РФ заявили, что международная коалиция во главе с США практически стерла Ракку с лица Земли. По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, бомбардировки американцев превратили город в руины. Он добавил, что вооруженные силы США часто борются с террористами лишь на словах, а на деле сотрудничают с ними.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #ракка #разминирование #быстрый ответ
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        18:14   21 Октября 2017
        6201
        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        15:35   21 Октября 2017
        2885
        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        15:30   21 Октября 2017
        400
        Москва приветствует любые действия в борьбе с ИГИЛ — МИД РФ

        Москва приветствует любые действия в борьбе с ИГИЛ — МИД РФ

        9:08   21 Октября 2017
        336