Сирия: в Ракке хотят реализовать план «Быстрый ответ» для разминирования города

В Избранное

Дамаск, 22 октября. Власти города Ракка одноименной провинции Сирийской Арабской Республики намерены реализовать план «Быстрый ответ», чтобы в кратчайшие сроки разминировать населенный пункт.

Представители городских властей отмечают, что Ракка была полностью заминирована запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1.

Кроме того, власти города обратились к международному сообществу с призывом помочь в восстановлении инфраструктуры, пишет RT.

Ранее в министерстве обороны РФ заявили, что международная коалиция во главе с США практически стерла Ракку с лица Земли. По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, бомбардировки американцев превратили город в руины. Он добавил, что вооруженные силы США часто борются с террористами лишь на словах, а на деле сотрудничают с ними.

1 Организация запрещена на территории РФ.