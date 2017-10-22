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Украина
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Политика
Правая партия «Акция недовольных граждан» победила на выборах в Чехии
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    Правая партия «Акция недовольных граждан» победила на выборах в Чехии

    1:01  22 Октября 2017
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    Правая партия «Акция недовольных граждан» победила на выборах в Чехии

    Прага, 22 октября. Правоцентристское движение «Акция недовольных граждан» миллиардера Андрея Бабиша одержало победу на парламентских выборах в Чехии. Об этом сообщают местные СМИ.

    «Недовольные граждане» завоевали 31% голосов и могут рассчитывать на 78 из 200 мест в законодательном органе. На второй позиции «Свободная и прямая демократия», набравшая 11,3% голосов. В активе у Гражданской демократической партии 10,2%.

    Накануне власти Испании заявили о намерении провести досрочные выборы парламента Каталонии. Каталонцы ответили «кастрюльным протестом». Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #выборы #бабиш #выборы в чехии #недовольные граждане
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