Правая партия «Акция недовольных граждан» победила на выборах в Чехии

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Прага, 22 октября. Правоцентристское движение «Акция недовольных граждан» миллиардера Андрея Бабиша одержало победу на парламентских выборах в Чехии. Об этом сообщают местные СМИ.

«Недовольные граждане» завоевали 31% голосов и могут рассчитывать на 78 из 200 мест в законодательном органе. На второй позиции «Свободная и прямая демократия», набравшая 11,3% голосов. В активе у Гражданской демократической партии 10,2%.

Накануне власти Испании заявили о намерении провести досрочные выборы парламента Каталонии. Каталонцы ответили «кастрюльным протестом». Об этом писала Газета.ru.