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Весь мир
Видео солдат, сжигавших дома в Киркуке под видом армии Ирака, появилось в Сети
Весь мир
Видео солдат, сжигавших дома в Киркуке под видом армии Ирака, появилось в Сети
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    Видео солдат, сжигавших дома в Киркуке под видом армии Ирака, появилось в Сети

    0:44  22 Октября 2017
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    Видео солдат, сжигавших дома в Киркуке под видом армии Ирака, появилось в Сети

    Багдад, 22 октября. В сети Интернет появилось видео, на котором запечатлены солдаты, сжигавшие дома в курдском городе Киркук одноименной провинции, действуя под видом военных армии Ирака. Запись опубликована в социальной сети Twitter.

    Следует отметить, что накануне власти Ирака распорядились о выходе собственных вооруженных сил из провинции Киркук. Обеспечение безопасности в регионе возложено на контртеррористические силы.

    16 октября сообщалось также о вторжении в Киркук ирано-иракских вооруженных сил.

    Автор: Сергей Свазовский
    #ирак #киркук #солдаты #армия ирака
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