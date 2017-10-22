Видео солдат, сжигавших дома в Киркуке под видом армии Ирака, появилось в Сети

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Багдад, 22 октября. В сети Интернет появилось видео, на котором запечатлены солдаты, сжигавшие дома в курдском городе Киркук одноименной провинции, действуя под видом военных армии Ирака. Запись опубликована в социальной сети Twitter.

Следует отметить, что накануне власти Ирака распорядились о выходе собственных вооруженных сил из провинции Киркук. Обеспечение безопасности в регионе возложено на контртеррористические силы.

16 октября сообщалось также о вторжении в Киркук ирано-иракских вооруженных сил.