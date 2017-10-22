Родственница Николая II попросила Путина запретить «Матильду»

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Москва, 22 октября. Родственница Николая II, Ольга Куликовская-Романова, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить выход в широкий прокат фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда». Обращение опубликовано на канале Государственной думы РФ Натальи Поклонской.

По мнению Куликовской-Романовой, картина порочит честь царской семьи и всей России. Она считает, что в годовщину расстрела царскй семьи выход такого фильма является особенно кощунственным.

«Это попытка надругательства над российской историей», — полагает Куликовская-Романова.

Накануне Владимир Путин рассказал о технологиях, которые, по его мнению, могут оказаться страшнее атомной бомбы. Об этом писала Газета.ru.