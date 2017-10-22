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Политика
Родственница Николая II попросила Путина запретить «Матильду»
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    Родственница Николая II попросила Путина запретить «Матильду»

    0:29  22 Октября 2017
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    Родственница Николая II попросила Путина запретить «Матильду»

    Москва, 22 октября. Родственница Николая II, Ольга Куликовская-Романова, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить выход в широкий прокат фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда». Обращение опубликовано на канале Государственной думы РФ Натальи Поклонской.

    По мнению Куликовской-Романовой, картина порочит честь царской семьи и всей России. Она считает, что в годовщину расстрела царскй семьи выход такого фильма является особенно кощунственным.

    «Это попытка надругательства над российской историей», — полагает Куликовская-Романова.

    Накануне Владимир Путин рассказал о технологиях, которые, по его мнению, могут оказаться страшнее атомной бомбы. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #николай ii #матильда #царская семья
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