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Сирия: командир «Джейш Аль-Ислам» уничтожен неизвестными в Даръа
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    Сирия: командир «Джейш Аль-Ислам» уничтожен неизвестными в Даръа

    0:14  22 Октября 2017  /обновлено: 0:15  22 Октября 2017
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    Сирия: командир «Джейш Аль-Ислам» уничтожен неизвестными в Даръа

    Дамаск, 22 октября. Командир вооруженного формирования «Джейш Аль-Ислам» ликвидирован неизвестными в провинции Даръа Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Almasdarnews.

    Издание уточняет, что речь идет о командире Мазен Абу Вайди. Он ехал в собственном автомобиле. Группа неизвестных открыла по нему огонь. Абу Вайди был уничтожен на месте происшествия, отмечает Almasdarnews.

    К настоящему моменту ни одна из группировок не приняла на себя ответственность за происшествие.

    Накануне в результате взрыва придорожной мины в провинции Даръа погибли двое боевиков вооруженного формирования оппозиции «Сирийская свободная армия» (ССА). Еще один член группировки был серьезно ранен. 

    Территория, на которой подоровался фугас ССА, контролируется силами этой же организации. Ее командование пока не назвало виновников происшествия.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #даръа #джейш аль-ислам #командир
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