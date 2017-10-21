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У советских памятников в Литве установили таблички о «несоответствии исторической правде»
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    У советских памятников в Литве установили таблички о «несоответствии исторической правде»

    23:53  21 Октября 2017  /обновлено: 23:53  21 Октября 2017
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    У советских памятников в Литве установили таблички о «несоответствии исторической правде»

    Вильнюс, 21 октября. Биржайское районное самоуправление Литвы приняло решение разместить возле памятников советской эпохи таблички с надписью «не соответствует исторической правде». Об этом сообщает Lietuvos žinios.

    По словам советника отдела культурного муниципалитета Далюса Микелениса, инициатива установления таких табличек принадлежит местным властям. С компетентными федеральными органами вопрос не был согласован.

    Микеленис также назвал действия региональных властей «вкладом в установление исторической правды». Он добавил, что федеральные власти «могут оценить эти усилия как произвол».

    «Можем получить за это по шапке», — заключил Микеленас.

    Ранее в Польше вступил в силу закон, позволяющий сносить памятник советским войнам. Эти действия возмутили российских пользователей социальных сетей, назвавших закон неуважением к прошлому.

    Автор: Сергей Свазовский
    #литва #советские памятники #историческая правда
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