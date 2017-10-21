У советских памятников в Литве установили таблички о «несоответствии исторической правде»

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Вильнюс, 21 октября. Биржайское районное самоуправление Литвы приняло решение разместить возле памятников советской эпохи таблички с надписью «не соответствует исторической правде». Об этом сообщает Lietuvos žinios.

По словам советника отдела культурного муниципалитета Далюса Микелениса, инициатива установления таких табличек принадлежит местным властям. С компетентными федеральными органами вопрос не был согласован.

Микеленис также назвал действия региональных властей «вкладом в установление исторической правды». Он добавил, что федеральные власти «могут оценить эти усилия как произвол».

«Можем получить за это по шапке», — заключил Микеленас.

Ранее в Польше вступил в силу закон, позволяющий сносить памятник советским войнам. Эти действия возмутили российских пользователей социальных сетей, назвавших закон неуважением к прошлому.