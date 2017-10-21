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Глава Каталонии назвал действия Мадрида «атакой на демократию»
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    Глава Каталонии назвал действия Мадрида «атакой на демократию»

    23:38  21 Октября 2017
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    Глава Каталонии назвал действия Мадрида «атакой на демократию»

    Барселона, 21 октября. Глава автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемон назвал действия властей Испании «наступлением на демократию». Об этом сообщает ТАСС.

    Он также отметил, что действия Мадрида могут привести к злоупотреблениям и в других регионах. По словам Пучедомана, глава правительства Испании Мариано Рахой «отменил в кабинете все, что жители Каталонии решили на выборах».

    Накануне правительство Испании подготовило меры, направленные на разрешение кризиса, сложившегося в Каталонии. Мадрид намерен отстранить от власти правительство автономии в полном составе.

    Кроме того, по замыслу правительства, через шесть месяцев должны состояться выборы в парламент Каталонии. До выборов полномочия законодательного органа будут ограничены. Согласно плану Рахоя, функции кабинета министров региона должно принять на себя центральное правительство.

    Автор: Сергей Свазовский
    #каталония #испания #мадрид #барселона #пучдемон #наступление на демократию
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