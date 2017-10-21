Глава Каталонии назвал действия Мадрида «атакой на демократию»

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Барселона, 21 октября. Глава автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемон назвал действия властей Испании «наступлением на демократию». Об этом сообщает ТАСС.

Он также отметил, что действия Мадрида могут привести к злоупотреблениям и в других регионах. По словам Пучедомана, глава правительства Испании Мариано Рахой «отменил в кабинете все, что жители Каталонии решили на выборах».

Накануне правительство Испании подготовило меры, направленные на разрешение кризиса, сложившегося в Каталонии. Мадрид намерен отстранить от власти правительство автономии в полном составе.

Кроме того, по замыслу правительства, через шесть месяцев должны состояться выборы в парламент Каталонии. До выборов полномочия законодательного органа будут ограничены. Согласно плану Рахоя, функции кабинета министров региона должно принять на себя центральное правительство.