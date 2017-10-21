Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Белый дом назвал условия неразглашения документов об убийстве Кеннеди
Политика
Белый дом назвал условия неразглашения документов об убийстве Кеннеди
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Белый дом назвал условия неразглашения документов об убийстве Кеннеди

    23:15  21 Октября 2017
    30

    Белый дом назвал условия неразглашения документов об убийстве Кеннеди

    Вашингтон, 21 октября. Администрация президента США Дональда Трампа озвучила условия, при которых документы об убийстве президента США Джона Кеннеди не будут рассекречены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В Белом доме ожидают, что ЦРУ предоставит объяснения относительно запрета на соответствующие публикации. В противном случае администрация Трампа будет настаивать на их огласке в соответствии с требованиями публичности и гласности.

    Накануне Дональд Трамп заявил о готовности опубликовать документы, связанные с убийством Джона Фицджералда Кеннеди.

    Соответствующий закон был принят еще Джорджем Бушем-старшим. В силу этого нормативного акта публикация должна состояться не позднее 26 октября 2017 года. Речь идет о более чем трех тысячах документов. Однако в ЦРУ по-прежнему возражают против их обнародования.

    Автор: Сергей Свазовский
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        18:14   21 Октября 2017
        5772
        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        15:35   21 Октября 2017
        2775
        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        15:30   21 Октября 2017
        378
        Москва приветствует любые действия в борьбе с ИГИЛ — МИД РФ

        Москва приветствует любые действия в борьбе с ИГИЛ — МИД РФ

        9:08   21 Октября 2017
        325