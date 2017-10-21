Белый дом назвал условия неразглашения документов об убийстве Кеннеди

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Вашингтон, 21 октября. Администрация президента США Дональда Трампа озвучила условия, при которых документы об убийстве президента США Джона Кеннеди не будут рассекречены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

В Белом доме ожидают, что ЦРУ предоставит объяснения относительно запрета на соответствующие публикации. В противном случае администрация Трампа будет настаивать на их огласке в соответствии с требованиями публичности и гласности.

Накануне Дональд Трамп заявил о готовности опубликовать документы, связанные с убийством Джона Фицджералда Кеннеди.

Соответствующий закон был принят еще Джорджем Бушем-старшим. В силу этого нормативного акта публикация должна состояться не позднее 26 октября 2017 года. Речь идет о более чем трех тысячах документов. Однако в ЦРУ по-прежнему возражают против их обнародования.