СМИ назвали дату провозглашения независимости Каталонии

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Барселона, 21 октября. Глава Каталонии Карлес Пучдемон может в воскресенье в одностороннем порядке провозгласить независимость.

По информации СМИ, 23 октября возможно экстренное заседания местного парламента, целью которого будет «анализ происходящего». Региональные власти собираются заявить о своем автономии до того момента, как Сенат поддержит ограничение автономии Каталогии. В том случае, если данное решение будет принято, власти Испании могут отправить в отставку каталонское правительство.

Также сегодня стало известно, что генеральной прокуратурой подготовлен иск в отношении руководителя женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона в случае объявления независимости. Если его вина будет доказана, ему грозит до 30 лет тюрьмы.

В субботу в испанской Барселоне прошел митинг, участники акции решили поддержать каталонцев, которых задержали ранее.

