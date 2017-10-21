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СМИ назвали дату провозглашения независимости Каталонии
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    СМИ назвали дату провозглашения независимости Каталонии

    23:02  21 Октября 2017
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    СМИ назвали дату провозглашения независимости Каталонии

    Барселона, 21 октября. Глава Каталонии Карлес Пучдемон может в воскресенье в одностороннем порядке провозгласить независимость.

    По информации СМИ, 23 октября возможно экстренное заседания местного парламента, целью которого будет «анализ происходящего». Региональные власти собираются заявить  о своем автономии до того момента, как Сенат поддержит ограничение автономии Каталогии. В том случае, если данное решение будет принято, власти Испании могут отправить в отставку каталонское правительство.

    СМИ назвали дату провозглашения независимости Каталонии

    Также сегодня стало известно, что генеральной прокуратурой подготовлен иск в отношении руководителя женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона в случае объявления независимости. Если его вина будет доказана, ему грозит до 30 лет тюрьмы.

    В субботу в испанской Барселоне прошел митинг, участники акции решили поддержать каталонцев, которых задержали ранее.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
    #каталония
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