«Революция клоунов»: соцсети высмеяли ультиматум «Михомайдана» президенту Порошенко

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Киев, 21 октября. Социальные сети с иронией отреагировали на ультиматум, заявленный президенту Украины Петру Порошенко немногочисленными митингующими перед Верховной радой Украины.

Порошенко поставили перед выбором: добровольный уход в отставку, или некие «особые меры». Участники протеста также напомнили украинскому президенту о судьбе президента Румынии Николае Чаушеску, расстрелянного вместе с супругой Еленой после скорого трибунала.

В социальных сетях не поверили в возможность реализации озвученных угроз. Некоторые пользователи назвали эти события «революцией клоунов»:

«150 человек революцию устроят? Клоуны».

Иные пользователи удивляются неиссякающему энтузиазму украинских революционеров, сообщает портал «Москва.ру».

«Да когда же эти братья «устаканятся?». Сил уж нет».

Ранее «ультиматум Михомайдана» прокомментировал политолог Михаил Погребинский, назвавший его «несерьезным».