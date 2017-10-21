Саакашвили заявил об исчезновении еще двух сторонников

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Киев, 21 октября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил об исчезновении двух своих сторонников. Соответствующую запись политик сделал на своей странице в социальной сети Facebook.

Саакшвили уточнил, что речь идет о его водителе Миахиле Абзианидзе и инструкторе национальной гвардии Украины полковнике Давиде Макишвили. По словам экс-президента Грузии, полиции и службе национальной безопасности Украины пояснили, что ничего не знают об исчезновении его соратников.

В настоящий момент СБУ и полиция ничего не могут сказать об исчезновении трех причастных ко мне людей, цитирует RT.

Накануне Михаил Саакашвили озвучил планы спасения Украины на 70 дней. По его словам, Украине следует готовиться к «Украине без Порошенко». Кроме того, грузинский политик предложил дать гражданам страны право на вооруженную защиту.