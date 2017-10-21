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Полина Попова едет на «Мисс Мира» в Китай: Везу из России особый подарок для всех красавиц. ФАН-ТВ
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    Полина Попова едет на «Мисс Мира» в Китай: Везу из России особый подарок для всех красавиц. ФАН-ТВ

    22:30  21 Октября 2017
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    В мировой индустрии красоты наступила самая долгожданная и напряженная пора. Весь мир, затаив дыхание, готовится услышать имена лучших красавиц года. «Мисс Россия – 2017» 22-летняя Полина Попова отправляется в Китай, чтобы представить нашу страну на конкурсе «Мисс мира». Профессиональная модель из Свердловской области полна решимости завоевать титул победительницы одного из старейших международных конкурсов красоты. И, надо сказать, у нее для этого есть все шансы. С уральской красавицей пообщалась корреспондент ФАН-ТВ.

    Полина Попова пригласила корреспондентов ФАН-ТВ в один из престижных спортивных клубов Москвы. Здесь тренируется первая российская красавица, собираясь на конкурс «Мисс Мира» в Китай.

    – Полина, как настроение в целом перед конкурсом?

    – Я уже абсолютно не волнуюсь. Волнение, наверное, было за месяц до поездки, сейчас остались считанные дни, сейчас только предвкушение.

    – А что входит в твою основную программу тренировок, занятий и вообще подготовки к конкурсу? Расскажи нам, каков твой график?

    – График, на самом деле, достаточно насыщенный. Я занимаюсь фитнесом, а также дефиле, иностранные языки – английский, китайский, а также готовлюсь к творческому номеру – фортепиано. В этом зале у нас проходят занятия по дефиле, – показывает Полина. – Также я готовлю с национальным костюмом небольшой номер. Все-таки это будет еще и исполнение: какие-то наши, традиционные элементы танца.

    Полина Попова едет на «Мисс Мира» в Китай: Везу из России особый подарок для всех красавиц. ФАН-ТВ

    – Этот год для тебя такой насыщенный. Вначале «Мисс Россия», теперь – надеемся, что ты станешь «Мисс мира». Наверное, времени нет даже на сон, не то что на личную жизнь?

    – Конечно, время есть на сон – это самое главное, что должно быть. Это все-таки правильные часы. В правильное время засыпать – это самое главное, чтобы все-таки не уставать, потому что нагрузки действительно есть. Просыпаюсь я в семь-восемь часов утра и ложусь не позднее двенадцати-часа.

    – Как именно ты расслабляешься в сложные минуты, особенно когда у тебя такие нагрузки и такой график?

    – На самом деле, конкурс творческий, я готовлю музыкальный номер – играю на фортепиано. Именно в этот момент, когда я приезжаю (в основном вечером проходят наши занятия), я, действительно, расслабляюсь, и мне не хочется уходить с этого занятия. У меня замечательный педагог, девушка, которая, я вижу, сама получает от этого удовольствие.

    Полина Попова едет на «Мисс Мира» в Китай: Везу из России особый подарок для всех красавиц. ФАН-ТВ

    – Расскажи, кто твой молодой человек, и будет ли он тебя сопровождать на конкурсе?

    – У меня нет молодого человека.

    – Ты уже наверняка изучила всех конкуренток и составила о них какое-то свое мнение?

    – Нет, на самом деле, я еще не смотрела, кто мои конкурентки. С девочками я познакомлюсь уже на самом конкурсе, потому что одно дело, когда ты видишь человека на картинке, на фотографии, и другое дело – когда ты общаешься с человеком. Это зачастую совершенно разные люди. Лучше я не буду портить впечатление ни себе, ни другим, так что увидимся все на конкурсе, совсем скоро уже. Я очень стараюсь, хочу показать, конечно, себя с лучшей стороны. И, правда, последнее время очень большие силы прилагаю, чтобы всё было на высшем уровне.

    –  Мы знаем, что «Мисс мира» – это не только драгоценная корона, но еще и большой денежный приз, который по контракту необходимо отдать на благотворительность. Расскажи о своем благотворительном проекте.

    – Мой благотворительный проект – действительно, для меня уже какая-то частичка моей души, уже вложенная, и не только моей души. Того, кто видел этот ролик, он не оставил равнодушным. 2017-й год объявлен Годом экологии, и, конечно же, мы тоже задействовали этот момент. В этом году мы поддерживаем сибирскую территорию, байкальскую территорию, это байкальский эндемик. Мы поддерживаем байкальского эндемика – нерпу. Белек, который нуждается в защите. Это действительно уникальное животное, которое обитает в нашем озере Байкал.  И вот такой вот замечательный маленький зверечек, – демонстрирует Полина симпатичную игрушку, – достанется каждой участнице в подарок, это будет мой сувенир для каждой девушки на конкурсе «Мисс мира».

    Полина Попова едет на «Мисс Мира» в Китай: Везу из России особый подарок для всех красавиц. ФАН-ТВ

    – Такая пушистая прелесть от Полины Поповой... Я знаю, что ты хочешь получить высшее образование, а что это будет за учебное заведение, что за профессия?

    – Меня интересует на данный момент профессия журналиста. Да. Но посмотрим, как сложится дальше, какие у меня будут идеи и планы после конкурса «Мисс мира». Конечно, сейчас все силы прилагаются только в эту сторону, только конкурс. И это уже совсем ближайшее будущее. И мне уже не терпится, конечно, приехать, все это испытать, попробовать, увидеть, как это будет происходить.

    Смотрите также: Конкурс «Мисс Азия-2017» бросает вызов мировым стандартам красоты: кастинг в Петербурге. ФАН-ТВ

    – Ты видишь свое будущее именно в России?

    – Конечно, именно в России.

    – А почему?

    – Я уже достаточно много путешествую, посмотрела много стран, где можно жить, где можно создавать семью и дальше работать. На данный момент все-таки Россия. И Москва. Это город, который совмещает в себе все, что нужно молодым, успешным людям.

    Полина Попова едет на «Мисс Мира» в Китай: Везу из России особый подарок для всех красавиц. ФАН-ТВ

    – Кто твой эталон в профессии?

    – В профессии журналистики, наверное, это все-таки Иван Ургант. Когда я была у него на съемках передачи, это был такой яркий момент, я до сих пор его вспоминаю, мне очень импонирует этот человек.

    – А в профессии модели?

    – В профессии модели эталон – Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер.

    – Конкурс «Мисс Мира» пройдет в Китае в этот раз…

    – Какой-то период жизни я там жила, работала и мечтала там учиться. Вот такая была у меня мечта. Но сейчас немножко изменились мои планы.

    – Что же ты так любишь в Китае?

    – Я вообще люблю Азию. Люблю азиатскую культуру, и мне все интересно, что связано с этой страной. У меня книжка по китайскому языку.

    – То есть, ты изучаешь китайский язык?

    – Да.

    – Это же очень сложно!

    – Главное, чтобы был интерес, тогда у тебя все получится.

    – Спасибо тебе огромное, мы будем болеть из-за всех сил за тебя. Возвращайся к нам с новой короной!

    Смотрите также: Нужен ли России Памятник примирения: идея монумента в Крыму будоражит общество. ФАН-ТВ​​​​​​​

    Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.

    Автор: Анастасия Алексеева; Александр Фокин
    #россия #москва
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