Mirror назвал виновницу ДТП в центре Харькова «дочерью русского олигарха»

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Лондон, 21 октября. Британское издание Mirror назвало виновницу страшного ДТП в Харькове Елену Зайцеву «дочерью русского олигарха». Материал о ДТП, унесшем жизни пяти людей, озаглавлен следующим образом: «Дочь русского олигарха насмерть сбила пятерых человек, сев за руль под наркотиками».

Следует отметить, что Елена Зайцева, сбившая 11 человек в центре Харькова, в действительности является дочерью украинского предпринимателя Василия Зайцева, возглавляющего общество с ограниченной ответственностью «Группа — Тайфун», а также частное предприятие «Укрэнергочермет».

При этом украинские СМИ не называют Зайцева олигархом, — отмечает РИА Новости.

Накануне народный депутат Михаил Добкин заявил, что за рулем автомобиля Туарега мог находиться сотрудник службы безопасности Украины. Добкин подчеркнул, что эта информация «не в оправдание водителя Lexus», которым управляла Зайцева.