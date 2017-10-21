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Украина
Эксперт назвал бесперспективными новые требования протестующих в Киеве
Украина
Эксперт назвал бесперспективными новые требования протестующих в Киеве
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    Эксперт назвал бесперспективными новые требования протестующих в Киеве

    21:43  21 Октября 2017
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    Эксперт назвал бесперспективными новые требования протестующих в Киеве

    Киев, 21 октября. Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский назвал бесперспективными новые требования митингующих у здания Верховной рады к президенту Украины.

    По его словам, требование о внесении закона об импичменте президенту является заведомо невыполнимым. Погребинский добавил, что количество людей от Михаила Саакашвили сократилось до минимума.

    "Это не серьезно. Перспективы удовлетворения требования практически равны нулю", сказал политолог в интервью для RT.

    Накануне о «Михомайдане» высказался донецкий политолог Владимир Корнилов.

    Автор: Сергей Свазовский
    #киев #украина #верховная рада #майдан
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