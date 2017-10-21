Поэтесса из Танзании подарила Путину свои стихи на фестивале в Сочи

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Сочи, 21 октября. Поэтесса из Танзании Аиша Кингу передала президенту Российской Федерации Владимиру Путину свое стихотворение о Всемирном фестивале молодежи и студентов, который завершился в субботу в Сочи.

«Это стихотворение благодарности, — рассказала представительница танзанийской делегации. — Я отдала стихотворение ему потому, что он является главным организатором этого фестиваля, и я хотела выразить ему свою признательность за такой фестиваль, потому что он нам очень нравится».

По ее словам, Всемирный фестиваль молодежи и студентов сделал возможным встречу и объединение людей. Кингу отметила, что была очарована Россией, добротой людей и их готовностью помочь.

Ранее глава государства Владимир Путин обратился к молодежи на Всемирном фестивале в Сочи, призвав не забывать о нравственно-этических основах в выбранной профессии.