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Сирия, 22 октября. Город Эль-Карьятейн в Хомсе был полностью зачищен от ИГИЛ1 силами САА и ВКС РФ. Израиль нанес удары по военной технике армии САР в районе Голанских высот. Местное самоуправление Ракки заявило об оккупации города курдами, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносили авиаудары по военным объектам ИГ1 в провинции Дейр эз-Зор; помогли отразить атаку боевиков на шоссе Хомс — Саламия; способствовали освобождению города Эль-Карьятейн юго-восточнее Хомса.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: понесли потери в технике в результате ударов Израиля в Эль-Кунейтре; утратили холм Талль-Бардайа близ города Бейт Джинн на западе Дамаска; нанесли удары по позициям «Ан-Нусры»*** на окраине деревни Аль-Кунейтрат в северной части Хомса; потеряли полковника САА в боях с ИГ близ Дейр эз-Зора; начали работы по разминированию территорий Эль-Карьятейна в Хомсе.

Сирийская свободная армия** (ССА): вела бои с курдами в северной части Алеппо.

«Исламское государство»: потеряло город Эль-Карьятейн в провинции Хомс; утверждало, что САА понесла потери в живой силе в окрестностях Дейр эз-Зора; утратило населенный пункт Аль-Хиссан к северо-западу от города Дейр эз-Зор; потеряло семь военных пикапов в результате авианалета иракских ВВС в провинции Аль-Анбар.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам ВВС Сирии в районе города Бейт Джинн в районе Западной Гуты, отбила у ИГ три деревни северо-восточнее Хамы.

«Файлак Ар-Рахман»: производит аресты местных жителей в Восточной Гуте Дамаска.

«Джейш Аль-Ислам»*****: лишилась троих боевиков и одного из командиров в боях с ИГИЛовцами к югу от Дамаска.

Курды: понесли потери в столкновениях с ССА вблизи города Джараблус на севере Алеппо; вели бои с ИГ близ деревень Абу Найтель и Рабеда на северо-востоке Дейр эз-Зора; продолжают разминировать районы города Ракка.

Провинция Дамаск

На северо-востоке Дамаска в кварталах Айн-Тарма и Джобар в течение дня продолжались взаимные обстрелы между правительственными войсками и формированиями вооруженной оппозиции «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам». По информации новостного агентства Al Manar News, боевики ужесточили контроль на оккупированных ими территориях. Так, несколько местных жителей в населенном пункте Кафр Батна были задержаны за попытку унести немного продуктов из хранилища группировки «Файлак Ар-Рахман».

К югу от Дамаска обострилось противостояние между группировкой «Джейш Аль-Ислам» и террористами ИГ. Информагентство Al Masdar News передавало, что в результате нападения ИГИЛовцев были уничтожены четверо боевиков «Армии Ислама», в том числе один из командиров.

На западе провинции вновь отмечались столкновения между исламистами «Джебхат Ан-Нусры»1 и частями Сирийской арабской армии (САА). Согласно данным информационного портала Al Masdar News, радикалам антиправительственной организации удалось отбить у войск САР вершину Талль-Бардайа вблизи города Бейт Джинн. Успеху «Ан-Нусры» в значительной степени способствовали удары армии Израиля (ЦАХАЛ), в результате которых были уничтожены три артиллерийских установки САА в районе Голанских высот в соседней Эль-Кунейтре. Об этом сообщал Twitter-канал (IDFSpokesperson). Как заявляло командование израильских ВС, атака была проведена в ответ на ошибочно выпущенные по территории Израиля сирийские снаряды.

Провинция Алеппо

На севере провинции продолжилось вооруженное противостояние между курдскими формированиями и протурецкими боевиками Сирийской свободной армии (ССА). Противники возобновили перестрелки неподалеку от города Джараблус вблизи границы с Турцией. Оппозиционный военный источник в Telegram (SRNN2011) утверждал, что в результате столкновений были убиты несколько бойцов Сирийских демократических сил**** (SDF).

Тем временем над западными окраинами региона вблизи Идлиба были замечены два турецких беспилотника вероятно выполнявших разведывательный вылет в преддверии наступления на позиции альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам». Несмотря на протест МИДа Сирии, Турция совместно с исламистами так называемой «умеренной оппозиции» намерена начать кампанию против «Ан-Нусры».

Провинция Хомс

На протяжении всей первой половины дня между радикалами террористической группировки «Исламское государство» и правительственными войсками разворачивались бои за город Эль-Карьятейн, расположенный к юго-востоку от административного центра провинции. Стало известно, что в результате нескольких атак смертников ИГИЛ был убит один из солдат Сирийской арабской армии (САА). К вечеру появились сообщения о том, что силам Башара Асада благодаря воздушной поддержке российских ВКС все-таки удалось зачистить населенный пункт от боевиков ИГ. Об этом заявляли Twitter-канал (MIG29_), а также информационное агентство Al Masdar News. Данные о потерях сторон все еще формируются.

Провинция Дейр эз-Зор

Неподалеку от Дейр эз-Зора в минувшие сутки происходили ожесточенные столкновения между правительственной армией и отрядами «Исламского государства»1, окруженными на правом берегу реки Евфрат. В ходе противостояния был убит полковник САА Ваэль Зайзафун, занявший место погибшего Иссама Захреддина. Об этом сообщал оппозиционный военный источник в Telegram (SRNN2011). Подконтрольное ИГИЛ информагентство «Аль-Амак» также заявляло о смерти около 15 военнослужащих САА, тем не менее официальные информационные порталы опровергли данную информацию.

Сирийские демократические силы (SDF) продолжили наступление на опорные пункты ИГИЛ в рамках кампании «Буря Джазиры» и вели бои с ИГИЛовцами вблизи деревень Абу Найтель и Рабеда. Также сообщалось, что курдам удалось захватить поселения Джубейла, Аль-Хиссан и Шакра северо-западнее столицы провинции. Однако по сведениям местного военного источника в Twitter (watanisy), населенный пункт Аль-Хиссан перешел под контроль армии САР.

Поступали сообщения о том, что силам САР удалось достичь нефтяного поля Аль-Омар, расположенного восточнее города Меядин. Однако подтверждения данные сведения пока не получили.

Провинция Ракка

Курдские формирования продолжили разминирование территорий столицы провинции, передавал Twitter-канал (DaeshAjel). Между тем, несмотря на то, что днем ранее было объявлено о полном освобождении административного центра региона, некоторые члены местного самоуправления считают курдов не более чем новыми захватчиками. Как передавал новостной портал Qasioun Net, глава областного совета Ракки заявил о том, что теперь город находится в оккупации Демократических сил Сирии (SDF). Более того, Ракка практически полностью безлюдна, вследствие постоянных авианалетов западной коалиции во главе с Соединенными Штатами погибли многие местные жители. Кроме того, значительная часть зданий была разрушена.

Провинция Хама

Боевики антиправительственной коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», базирующиеся в северной части провинции, продолжили вести бои сразу на двух фронтах: к северу от Хамы — с Сирийской арабской армией (САА), северо-восточнее — с террористами «Исламского государства». Взаимные обстрелы между правительственными подразделениями и радикалами вооруженной оппозиции фиксировались недалеко от города Аль-Латамина, а также в районе населенного пункта Мхарде, передавал информационный портал Al Manar News. Западнее «дороги жизни» исламистам «Джебхат Ан-Нусры» удалось отбить у ИГИЛовцев деревни Уммаяль, Мариджаб и Таль Абу Маяль.

По данным военного источника в социальной сети Twitter (1mazennews), на юге региона радикалы из «Растанского котла» предприняли попытку атаки укрепрайонов войск САР на трассе Хомс — Саламия, тем не менее, потерпев поражение, они были вынуждены отступить на исходные позиции.

Ирак

После того как курдские отряды пешмерга были вытеснены на территории провинции Эрбиль, вооруженные силы Ирака возобновили борьбу против «Исламского государства». В результате обысков в городе Баакуба в провинции Дияла было обнаружено одно из подпольных формирований террористической группировки. Все члены «спящей ячейки» были ликвидированы, передавало агентство новостей Al Sumaria News.

ВВС Ирака возобновили воздушные атаки укрепленных районов радикалов ИГ в западной части Аль-Анбара. По меньшей мере семь транспортных средств боевиков ИГ были уничтожены в результате боевых вылетов иракских военных самолетов в пустыне Аль-Ратба. Об этом сообщало информагентство Iraqi News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)