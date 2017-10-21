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Украина
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Политика
Россияне ответили Польше на закон о сносе памятников советским солдатам
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    Россияне ответили Польше на закон о сносе памятников советским солдатам

    21:26  21 Октября 2017
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    Россияне ответили Польше на закон о сносе памятников советским солдатам

    Москва, 21 октября. Российские пользователи сети Интернет откликнулись на вступление в силу закона, позволяющего сносить памятники советским войнам в Польше. Нормативный акт был принят для «борьбы с тоталитарным прошлым».

    Подавляющее большинство россиян крайне негативно оценили действия Сейма. Пользователи социальных сетей отмечают, что принятие подобного закона  — неуважение к героическому прошлому. Ведь за освобождение Польши пало более 600 тысяч советских солдат.

    Еще больше советских людей стали жертвами нацистских концлагерей на территории Польши, напоминает ФБА «Экономика сегодня».

    Накануне польские общественники заявили, что снос памятников советским солдатам противоречит закону.

    Автор: Сергей Свазовский
    #польша #соцсети #снос памятников #советские солдаты
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