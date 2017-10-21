Россияне ответили Польше на закон о сносе памятников советским солдатам

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Москва, 21 октября. Российские пользователи сети Интернет откликнулись на вступление в силу закона, позволяющего сносить памятники советским войнам в Польше. Нормативный акт был принят для «борьбы с тоталитарным прошлым».

Сегодня в Польше вступает в действие закон о запрете пропаганды коммунизма, предполагающий снос 229 памятников бойцам Красной армии, освобож pic.twitter.com/2W4zEG0dzK — Андрей Ваценко (@andreyvatsenko) October 21, 2017

Подавляющее большинство россиян крайне негативно оценили действия Сейма. Пользователи социальных сетей отмечают, что принятие подобного закона — неуважение к героическому прошлому. Ведь за освобождение Польши пало более 600 тысяч советских солдат.

Снос памятников - это элементарное неуважение к своим благодарным предкам, которые ценили мужество и героизм воинов России. — Андрей Михайлов (@oleandris) October 21, 2017

Еще больше советских людей стали жертвами нацистских концлагерей на территории Польши, напоминает ФБА «Экономика сегодня».

Накануне польские общественники заявили, что снос памятников советским солдатам противоречит закону.