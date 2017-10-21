Глава «Организации украинских националистов» устроил стрельбу в центре Киеве

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Киев, 21 октября. Руководитель «Организации украинских националистов» (ОУН)* Николай Коханивский задержан полицией в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы киевского управления Национальной полиции Украины

Как стало известно, в 16.50 в полицию поступило сообщение о драке со стрельбой в Святошинском районе города. Прибывшие на место правоохранители установили, что там находился руководитель добровольческого движения ОУН вместе со своей супругой. Выяснилось, что в ходе словесного конфликта с неизвестным Коханивский произвел несколько выстрелов в оппонента.

На месте были обнаружены пистолет ПМР и стреляные гильзы. Участники конфликта доставлены в управление полиции для установления обстоятельств инцидента. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее в Киеве полиция задержала вооруженного мужчину, пытавшегося пройти под стены здания Верховной рады Украины.

ОУН — экстремистская организация, запрещенная в России.