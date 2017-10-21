Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Эксперт назвал бесперспективными новые требования протестующих в Киеве
Украина
Глава «Организации украинских националистов» устроил стрельбу в центре Киеве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава «Организации украинских националистов» устроил стрельбу в центре Киеве

    21:30  21 Октября 2017
    62

    Глава «Организации украинских националистов» устроил стрельбу в центре Киеве

    Киев, 21 октября. Руководитель «Организации украинских националистов» (ОУН)* Николай Коханивский задержан полицией в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы киевского управления Национальной полиции Украины

    Как стало известно, в 16.50 в полицию поступило сообщение о драке со стрельбой в Святошинском районе города. Прибывшие на место правоохранители установили, что там находился руководитель добровольческого движения ОУН вместе со своей супругой. Выяснилось, что в ходе словесного конфликта с неизвестным Коханивский произвел несколько выстрелов в оппонента. 

    На месте были обнаружены пистолет ПМР и стреляные гильзы. Участники конфликта доставлены в управление полиции для установления обстоятельств инцидента. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

    Напомним, ранее в Киеве полиция задержала вооруженного мужчину, пытавшегося пройти под стены здания Верховной рады Украины.

    ОУН — экстремистская организация, запрещенная в России.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #украина
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        18:14   21 Октября 2017
        5326
        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        15:35   21 Октября 2017
        2644
        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        15:30   21 Октября 2017
        349
        Москва приветствует любые действия в борьбе с ИГИЛ — МИД РФ

        Москва приветствует любые действия в борьбе с ИГИЛ — МИД РФ

        9:08   21 Октября 2017
        315