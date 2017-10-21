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Сирия, 21 октября. Один из командиров «Джейш Аль-Ислам» был уничтожен террористами ИГ1 южнее Дамаска. ИГИЛ1 лишилось еще одного населенного пункта к северо-востоку от города Хама. ВС Ирака опасаются возвращения курдских отрядов в Киркук, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудары по позициям боевиков к югу от города Алеппо; обстреливают опорные пункты «Ан-Нусры»*** в южных районах города Даръа.

«Исламское государство»: заявляет об атаках смертников недалеко от границы между Хомсом и Дейр эз-Зором; утратило деревню Мариджаб в ходе столкновений с «Тахрир Аш-Шам» северо-восточнее Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам со стороны САА в районе Восточной Гуты Дамаска.

«Джейш Аль-Ислам»*****: потеряла одного из командиров в результате нападения террористов ИГ в районе лагеря Аль-Ярмук к югу от Дамаска.

Курды: ведут бои с ИГ в районе поселения Рабеда на северо-востоке провинции Дейр эз-Зор.

Провинция Дамаск

Подконтрольный вооруженной оппозиции военный источник на своей странице в Twitter (telenewsn) сообщает о новых обстрелах опорных пунктов антиправительственных группировок «Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман» со стороны Сирийской арабской армии (САА). Под ударом войск САР оказались позиции исламистов в окрестностях населенного пункта Кафр Батна в Восточной Гуте Дамаска. Кроме того, согласно информации местного Twitter-канала (Ghouta_GMC), правительственные части открыли огонь из ракетных установок по укрепрайонам боевиков в квартале Джобар. О нанесенном радикалам уроне не сообщается.

Между тем к югу от столицы вновь вспыхнули столкновения между террористами «Исламского государства»1 и боевиками вооруженной оппозиции. Как сообщает информационный портал Al Masdar News, радикалы ИГИЛ предприняли неожиданную попытку наступления в районе лагеря для палестинских беженцев Аль-Ярмук. ИГИЛовцам удалось прорвать оборону «Джейш Аль-Ислам» и захватить несколько зданий. Кроме того, по сведениям военного источника AMN, по меньшей мере четверо исламистов, включая одного из командиров «Армии Ислама» Иссама Абу Аль-Фадла, были ликвидированы.

Провинция Алеппо

В ответ на постоянные нападения со стороны боевиков террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, авиация Сирии нанесла авиаудары по оборонительным сооружениям группировки. Об итогах боевого вылета Twitter-канал (JulianRoepcke) не сообщает. Напомним, территории к югу и к северо-западу от административного центра провинции нередко подвергаются атакам со стороны исламистов «Ан-Нусры», а также союзной ей организации «Файлак Аш-Шам», в результате чего страдают, прежде всего, мирные жители региона.

Провинция Дейр эз-Зор

Информационный портал «Аль-Амак», подконтрольный «Исламскому государству», вновь распространяет дезинформирующие сведения, заявляя о двух атаках ИГИЛ, проведенных при участии террористов-смертников. Нападения якобы произошли в районе насосной станции «Т-2», расположенной на границе между провинциями Хомс и Дейр эз-Зор. Официальные источники данную информацию не подтверждают.

Тем временем курдские Демократические силы Сирии**** (SDF) ведут бои с ИГИЛовцами в районе деревни Рабеда на северо-востоке провинции, передает военный источник в соцсети Twitter (SRNN2011). Никакой информации о потерях сторон пока не поступало.

Провинция Даръа

В южной части региона продолжаются вооруженные стычки между войсками Башара Асада и боевиками альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам». По данным местного Twitter-канала (draasnn), правительственные подразделения ведут минометный огонь по позициям исламистов в районах Даръа Аль-Балад и Аль-Маншия. Данные о потерях со стороны радикалов в настоящий момент формируются. В провинциях Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, начиная с 9 июля этого года, после переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вступил в силу режим тишины. Тем не менее бои с «Джебхат Ан-Нусрой»1 продолжаются, поскольку на нее действие перемирия не распространяется. Лидеры группировки не раз отказывались идти на какие-либо мирные переговоры с сирийским правительством и соблюдать режим прекращения огня.

Провинция Хама

К северо-востоку от города Хама продолжается противостояние между радикалами ИГИЛ и исламистами «Джебхат Ан-Нусры». Согласно информации военного источника в сети Twitter (SRNN2011), боевикам «Тахрир Аш-Шам» удалось отбить у террористов «Исламского государства» еще один населенный пункт под названием Мариджаб. Таким образом, под контролем ИГИЛовцев остаются всего лишь две небольшие деревни. Напомним, в данные районы отряды ИГИЛ бежали из кольца окружения в «Акербатском котле», сформированном армией САР при помощи авиации РФ и проасадовских ополченческих отрядов.

Ирак

В провинцию Киркук для охраны крупных нефтяных месторождений были направлены отряды иракской федеральной полиции. По данным новостного агентства Al Sumaria News, правительство Ирака опасается возможных нападений со стороны курдских отрядов пешмерга. Служащие получили приказ оказать вооруженное сопротивление в случае угрозы безопасности полей.

Тем временем подразделения проправительственных подразделений «Хашд Аш-Шааби» готовятся принять участие в военной операции вооруженных сил Ирака против террористов «Исламского государства» в районе городов Рава и Аль-Каим в западной части провинции Аль-Анбар, граничащей с территорией Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)