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Сирия новости 22 октября 07.00: ССА намерена сохранить юг САР, ИГ и «Джебхат ан-Нусра» бьют друг друга в Хаме
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    Сирия новости 22 октября 07.00: ССА намерена сохранить юг САР, ИГ и «Джебхат ан-Нусра» бьют друг друга в Хаме

    7:00  22 Октября 2017
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    ИГИЛ

    Сирия, 22 октября. Отряды ИГИЛ1 и «Джебхат ан-Нусры»*** несут серьезные потери в ходе боев на северо-востоке Хамы. Боевики ССА** заявили, что готовы справиться с любым, кто попытается отбить их позиции на юге страны. Главари «Тахрир аш-Шам» планируют атаковать блокпосты САА на шоссе Эль-Кунейтра – Дамаск, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: находятся под угрозой новых нападений со стороны «Джебхат ан-Нусры» в районе трассы Эль-Кунейтра – Дамаск.

    «Исламское государство» (ИГИЛ): пытается сдержать натиск САА и ВКС РФ на восточном берегу Евфрата; укрепляет позиции и минирует кварталы в юго-восточной части Дейр эз-Зора; наращивает боевую мощь в районе городов Абу Кемаль и Аль-Каим; планирует теракты в подконтрольных «Ан-Нусре» районах Идлиба.

    Сирийская свободная армия (ССА): заявила о своей готовности отразить любую атаку в районе блокпоста «Ат-Танф» на юге Хомса.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): потеряла 50 и уничтожила 15 террористов ИГ1 в ходе противостояния на северо-востоке провинции Хама; намерена задействовать смертников в ходе новых нападений на позиции САА в Эль-Кунейтре.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Боевики Сирийской свободной армии (ССА) опубликовали на своей странице в соцсети Twitter (@FSAPlatform) фотографию, сделанную в Сирийской пустыне в районе пограничного КПП «Ат-Танф» на юге провинции Хомс. На снимке запечатлены военные пикапы группировки, оборудованные пулеметами. В сопровождающейся к посту записи говорится, что отряды ССА, базирующиеся в этом районе, находятся в полной боевой готовности и способны справиться с любой возможной угрозой.

    После того, как был занят Карьятейн, армия правительства Сирии занимается зачисткой прилегающих территорий от террористов «Исламского государства», сообщает пользователь Twitter @IvanSidorenko1.

    Напомним, ранее поступали многочисленные сообщения о том, что ряд оппозиционных формирований, ранее официально поддерживаемых Соединенными Штатами, рассчитывают сохранить анклав на юге арабской республики и даже расширить свою зону влияния в этом регионе путем захвата позиций правительственных сил САР. 

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) и российская авиационная группировка продолжают освобождать провинцию Дейр эз-Зор. Несмотря на значительные территориальные потери, боевики «Исламского государства» все еще рассчитывают остановить продвижение правительственных войск. С целью сдержать натиск армии САР и ВКС РФ на восточном берегу Евфрата главари группировки перебрасывают в район поселков Эль-Кишма и Ас-Саяль дополнительные отряды исламистов. Согласно информации местного источника DeirEzzor24, вблизи населенных пунктов в настоящий момент дислоцируется до 500 боевиков, а также пикапы ИГ, оснащенные крупнокалиберными пулеметами.

    Террористы всеми силами пытаются сохранить позиции в административном центре региона. Под контролем ИГИЛ на данный момент остается меньше 20% Дейр эз-Зора, причем занимаемые ими районы находятся в кольце блокады. Боевики формирования, тем не менее, продолжают укреплять позиции на переднем крае обороны и минировать здания самодельными взрывными устройствами, управляемыми дистанционно. Для восстановления имеющегося вооружения и техники в районе Хамидия была оборудована специальная ремонтная мастерская, сообщается на закрытых каналах ИГ в Telegram. Кроме того, в кварталах Аль-Сенох и Аль-Шейх-Ясин были сформированы подпольные лаборатории по производству СВУ, предназначенных, в том числе, для боевых беспилотников.

    Крупный пожар произошел на месторождениях Джафра к востоку от Дейр эз-Зора, сказано в Twitter @QalaatAlMudiq.

    Главари террористической организации сосредоточили значительную часть усилий на укреплении обороны ИГ на сирийско-иракской границе — в районе городов Абу Кемаль и Аль-Каим. Эти населенные пункты являются одними из крупнейших среди тех, что все еще остаются в оккупации боевиков. Кроме того, это ключевые транспортные узлы, связывающие последние позиции ИГИЛ в САР и Ираке.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    В северо-восточной части провинции продолжаются ожесточенные столкновения между террористами «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры», сообщает на своей странице в сети Twitter (@sayed_ridha) военный источник. Согласно его данным, значительные потери в живой силе несут обе группировки. Так, за последние несколько дней были уничтожены примерно 50 боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и порядка 15 членов ИГИЛ.

    Согласно сведениям закрытых Telegram-каналов ИГ, главари перебрасывают в район поселка Рахаджан новые отряды боевиков с целью развить преимущество в боях с «Джебхат ан-Нусрой»1 в этом районе. Кроме того, планируются террористические атаки на объекты противника в соседней провинции Идлиб.

    Члены «Тахрир аш-Шам» отбили у террористов «Исламского государства» Марайджиб, сказано в Twitter @VivaRevolt.

    Между тем боевики «Тахрир аш-Шам» сформировали новый пункт управления недалеко от поселения Расм Аль-Ахмар на северо-востоке от Хамы с целью улучшения взаимодействия с отрядами, базирующими в Идлибе и Алеппо, передает портал Qalaat Al Mudiq. Отмечается, что в районе занимаемого радикалами аэродрома «Абу ад-Духур» сейчас располагаются больше 300 боевиков, готовых к переброске на линию соприкосновения с «Исламским государством»1.

    Провинция Эль-Кунейтра

    Карта военных действий — Эль-Кунейтра

    Отряды «Джебхат Фатх аш-Шам», дислоцирующиеся у линии соприкосновения с правительственной армией САР в северной части провинции Эль-Кунейтра, продолжают наращивать военную мощь в преддверии возможной новой серии атак, передают местные медиа-центры. Отмечается, что в ближайшие несколько дней в этом регионе для нападений на блокпосты САА могут быть использованы террористы-смертники на заминированных автомашинах.

    Главари «Джебхат ан-Нусры» намерены расширить зону своего контроля в районе магистрали, соединяющей столицу региона с Дамаском. Для этого боевики, по информации закрытых каналов «Тахрир аш-Шам» в Telegram, могут уже в ближайшее время начать контратаку опорных пунктов сирийских войск вблизи городов Хадер и Аль-Баас.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #ирак #дейр эз-зор #идлиб #джебхат ан-нусра #хомс #эль-кунейтра #тахрир аш-шам #абу кемаль
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