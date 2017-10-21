Участники митинга в Киеве потребовали импичмента Порошенко

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Киев, 21 октября. Около 500 человек на площади Конституции возле Верховной рады Украины выдвинули президенту страны Петру Порошенко новые требования. Так, бывшие участники военной операции в Донбассе требуют внести на рассмотрение парламента закон об импичменте, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

«Ультиматум Петру Алексеевичу Порошенко — в течение пяти рабочих дней вы, господин президент, должны внести на рассмотрение парламента закон об импичменте», — заявили они.

По их словам, это «касается нашего украинского народа», и «не касается конкретно личности Порошенко».

Кроме того, митингующие требуют, чтобы президент внёс в Раду законопроект об антикоррупционном суде.

Напомним, ранее лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предложил план реформ для Украины на 70 дней.