Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Эксперт назвал бесперспективными новые требования протестующих в Киеве
Украина
Участники митинга в Киеве потребовали импичмента Порошенко
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Участники митинга в Киеве потребовали импичмента Порошенко

    21:12  21 Октября 2017
    172

    Участники митинга в Киеве потребовали импичмента Порошенко

    Киев, 21 октября. Около 500 человек на площади Конституции возле Верховной рады Украины выдвинули президенту страны Петру Порошенко новые требования. Так, бывшие участники военной операции в Донбассе требуют внести на рассмотрение парламента закон об импичменте, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

    «Ультиматум Петру Алексеевичу Порошенко — в течение пяти рабочих дней вы, господин президент, должны внести на рассмотрение парламента закон об импичменте», — заявили они.

    По их словам, это «касается нашего украинского народа», и  «не касается конкретно личности Порошенко». 

    Кроме того, митингующие требуют, чтобы президент внёс в Раду законопроект об антикоррупционном суде.

    Напомним, ранее лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предложил план реформ для Украины на 70 дней.

    Автор: Тимур Румянцев
    #украина
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        18:14   21 Октября 2017
        5372
        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        15:35   21 Октября 2017
        2654
        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        15:30   21 Октября 2017
        350
        Москва приветствует любые действия в борьбе с ИГИЛ — МИД РФ

        Москва приветствует любые действия в борьбе с ИГИЛ — МИД РФ

        9:08   21 Октября 2017
        315