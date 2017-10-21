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Около 450 тысяч человек приняли участие в манифестации в Барселоне
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    Около 450 тысяч человек приняли участие в манифестации в Барселоне

    20:35  21 Октября 2017
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    Около 450 тысяч человек приняли участие в манифестации в Барселоне

    Мадрид, 21 октября. Около 450 тысяч человек приняли участие в манифестации в Барселоне, организованной в поддержку задержанных лидеров каталонских националистических организаций. Об этом говорится в сообщении полиции Барселоны в twitter.

    Как стало известно, освобождение лидеров каталонских националистических движений Жорди Куишара и Жорди Санчеса, которые были  задержаны после проведения референдума 1 октября и акций за независимость Каталонии, стало основным требованием манифестации. 

    Напомним, ранее испанское правительство разработало меры по разрешению каталонского кризиса. Среди них — отстранение от должностей главы женералитета автономии, его зама и советников.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #барселона
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