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Украина
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Украина
Саакашвили представил в Киеве план «спасения Украины за 70 дней»
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    Саакашвили представил в Киеве план «спасения Украины за 70 дней»

    20:45  21 Октября 2017
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    Саакашвили представил в Киеве план «спасения Украины за 70 дней»

    Киев, 21 октября. Лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предложил план реформ для Украины на 70 дней, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий в Киеве.

    Политик предложил план вечером в субботу на площади Конституции возле Верховной рады.

    «Я предлагаю Верховной раде «План 70 дней» о том, как можно изменить Украину за пять сессионных недель», — отметил Саакашвили.

    По его словам, государству необходимо готовиться к «Украине без Порошенко». 

    На площади Конституции был установлен проектор, который транслирует слайды с пунктами программы, такими, как «за пять сессионных дней изменить страну», в частности, какие законопроекты необходимо принять. Среди них — закон о выборах депутатов, закон об олигархах, закон об импичменте.

    Кроме того, Саакашвили предложил разрешить гражданам Украины «вооруженную защиту», а также провести медицинскую, таможенную и налоговую реформы.

    Ранее сообщалось, что украинцы собирают подписи в поддержку петиции на имя президента страны Петра Порошенко с просьбой депортировать в Грузию Саакашвили.

    Автор: Тимур Румянцев
    #киев #украина #саакашвили
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