Саакашвили представил в Киеве план «спасения Украины за 70 дней»

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Киев, 21 октября. Лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предложил план реформ для Украины на 70 дней, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий в Киеве.

Политик предложил план вечером в субботу на площади Конституции возле Верховной рады.

«Я предлагаю Верховной раде «План 70 дней» о том, как можно изменить Украину за пять сессионных недель», — отметил Саакашвили.

По его словам, государству необходимо готовиться к «Украине без Порошенко».

На площади Конституции был установлен проектор, который транслирует слайды с пунктами программы, такими, как «за пять сессионных дней изменить страну», в частности, какие законопроекты необходимо принять. Среди них — закон о выборах депутатов, закон об олигархах, закон об импичменте.

Кроме того, Саакашвили предложил разрешить гражданам Украины «вооруженную защиту», а также провести медицинскую, таможенную и налоговую реформы.

Ранее сообщалось, что украинцы собирают подписи в поддержку петиции на имя президента страны Петра Порошенко с просьбой депортировать в Грузию Саакашвили.