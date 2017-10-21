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Весь мир
«Копейку» 1976 года выпуска выставили на продажу в Германии
Весь мир
«Копейку» 1976 года выпуска выставили на продажу в Германии
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    «Копейку» 1976 года выпуска выставили на продажу в Германии

    20:20  21 Октября 2017
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    «Копейку» 1976 года выпуска выставили на продажу в Германии

    Берлин, 21 октября. В Германии выставлен на продажу автомобиль ВАЗ, получивший в России прозвище «Копейка».

    Как утверждает автор объявления на немецком портале Mobile.de, машина 1976 года выпуска сохранилась с минимальным пробегом — 7 тысяч км — что является крайне незначительным показателем для 40-летнего транспортного средства.

    СМИ сообщают, что советский «Копейка» наверняка заинтересует любителей автомобильных раритетов. По словам владельца, советская машина сохраняет идеальный облик экстерьера и интерьера, поскольку прошла реставрацию. 

    Цена авто — 5,5 тыс. евро. Мощность двигателя машины составляет 60 «лошадей», она работает на 1,2-литровом моторе в паре с четырехступенчатой «механикой».

    Напомним, в сентябре на популярном сайте по продаже автомобилей в России появилось объявление о продаже ЗИЛ-117 — раритетного автомобиля 1972 года выпуска.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #ваз #копейка
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